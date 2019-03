Morena, sin votos suficientes para revocación de mandato, dicen senadores

Al grupo parlamentario de Morena en el Senado no les alcanzarán los votos para aprobar la reforma enviada por la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato, señalaron senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y un independiente.

Los senadores Gustavo Madero Muñoz, del PAN; Manuel Añorve Baños, del PRI; Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; y Emilio Álvarez Icaza, independiente; señalaron que Morena en el Senado no tendrá los suficientes votos para aprobar la reforma de consulta popular y revocación de mandato.

Los legisladores comentaron lo anterior al término del ciclo de conferencias que se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, en “Diálogos por la democracia”, que organizó la sociedad de alumnos de Derecho.

Madero Muñoz dijo que “sí lo vamos a parar, ese es el acuerdo, porque así como viene de la Cámara no pasa, y el grupo parlamentario del PAN va unánime y cerrado en contra de la reforma y Morena no tiene los votos suficientes y no les alcanza”.

A su vez, Añorve Baños refirió que su partido está en contra porque, en su opinión, es la puerta para la reelección de Andrés Manuel López Obrador.

"No podemos negar que aparecer en la boleta de 2021 es romper los equilibrios democráticos de este país y nosotros estamos a la vuelta de la revocación de mandato, pero no con la fecha y año. Se puede hacer en el cuarto año o en octubre o en otra fecha y no contaminar las elecciones", mencionó.

Reiteró que el bloque opositor está firme y cerrado para este tema, para no permitir la revocación de mandato con esa fecha y sobre la consulta popular, “yo presenté una iniciativa ayer para reformar el (Artículo) 35 constitucional para que se plasmen los irreductibles del por qué no a la consulta popular".

“En la propuesta de la iniciativa son derechos humanos, seguridad nacional, egresos, ingresos y que se ponga no a la reelección presidencial y eso sí da garantía y así, sí vamos”.

En tanto, García Sepúlveda expresó que su partido no irá con esta minuta que viene de la Cámara de Diputados y mucho menos con la redacción que le permite al presidente reelegirse, por lo que están en el bloque opositor y no permitirán que pase en el Senado.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza advirtió que el presidente de la República con esta revocación de mandato va sin adversario a 2021 y no sólo es una perversión del sistema electoral, sino que genera una gran una gran iniquidad.

Por otro lado, la revocación debe ser un instrumento para que la gente lo utilice cuando quiera y como se está proponiendo es una prerrogativa del gobernante, del presidente y eso es una perversión y simulación de participación ciudadana.

Por último, la senadora Citlalli Hernández Mora, de Morena, dijo que su partido está a favor de que la ciudadanía decida si quiere que su presidente siga al frente o no y que se generen espacios para la evaluación popular, por lo que apoyarán la iniciativa que viene de la Cámara de Diputados para la revocación de mandato.

"Con respeto lo digo, los de la oposición tienen miedo y la única oportunidad que tienen los partidos es poder votar y no temerle a la democracia". abundó.

"No hay que temerle y más bien hay que empezar a construir los cimientos de la participación ciudadana para que la democracia se vuelva realmente una realidad con herramientas jurídicas accesibles”, puntualizó.