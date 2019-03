Se ampara empresa acusada de fraude con pipas

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para un litigio en contra de la empresa estadunidense Ethan Gas Oil LLC, por la compra de 700 carros tanque, de los cuales Pemex dio un anticipo de 400 millones de pesos en la pasada administración, pero nunca recibió las unidades.

Durante de su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que recibieron la notificación de que hay amparo, promovido por la empresa.

En enero pasado, el presidente López Obrador reveló un presunto fraude en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto relacionado con la licitación de 700 pipas, y por los cuales Pemex dio un anticipo de unos 400 millones de pesos y nunca recibió las unidades.

"¿Se acuerdan de los carrotanques, aquellos que se dio el anticipo? Pues ya hay un amparo y hay que responderlo porque es un término legal".

Se conoció que el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra prepara la respuesta al amparo promovido por la empresa.

López Obrador recordó en el pasado régimen el gobierno perdía los juicios porque no se atendían, en algunos casos por irresponsabilidad, porque no les importaba, no acudían a las audiencias, no respondían en tiempo, en forma y en otros casos porque había complicidad y corrupción.

"Había muchos abusos en general, en todo, estaba podrido el gobierno, putrefacto, una corrupción generalizada estamos limpiando para decirlo de manera coloquial: estamos limpiando el cochinero con todo respeto a los cochinos".