'Acudimos a la ONU para seguir la investigación'

Con la misma avidez que desde hace un año buscan a sus hijos, Sofía Ávalos y Victoria García arrancaron algunas capas de la escultura de Fray Antonio Alcalde que se erige en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para encontrar cuatro mensajes ocultos en ella:

"No son tres, somos todos", "Jalisco 6 mil 503 desaparecidxs", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Memoria, Verdad y Justicia". Así, un pequeño memorial quedó instalado en el corazón de uno de los tres estados con más desparecidos en el país.

Sofía y Victoria son madres de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García, dos de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) que desparecieron en Tonalá el 19 de marzo de 2018, y al igual que ocurrió con estos mensajes, están seguras de que encontrarán a sus hijos.

Al ver lo que ocurría, un policía intentó retener al creador de la escultura, Alfredo López Casanova, por estar modificando la obra, pero una llamada de "la superioridad" hizo que los uniformados desistieran. El artista advirtió que ahora esta escultura será una llamada de atención permanente e incómoda "para los que quieren voltear a otro lado".

Antes, Sofía y Victoria marcharon con los compañeros de sus hijos desde el CAAV y con las madres de otros desparecidos en el estado, llegaron hasta la glorieta de los Niños Héroes, rebautizada hace un año como la "Glorieta de lxs Desaparecidxs".

"Nosotros acudimos a la ONU para dar seguimiento a la investigación de nuestros hijos, porque no hay pruebas científicas, no hay nada que diga que nuestros hijos ya no están, por esto seguimos en esta búsqueda incansable para que nos regresen a nuestros hijos", señaló Victoria.