Registran 5 estados 18 muertes por influenza

El Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato son las entidades con más muertes por influenza, pues en la última semana se reportaron 49 decesos a nivel nacional, de los cuales 18 ocurrieron en dichos estados.

La Secretaría de Salud detalló, a través de la Dirección General de Epidemiología, que se ha diagnosticado a 5 mil 899 personas con la enfermedad respiratoria y 676 muertes, de las cuales 617 fueron por el virus A-H1N1, 36 por la cepa A, 22 por la tipo B y una por la A-H3N2.

El Estado de México es la entidad con más defunciones, con 78; le siguen Hidalgo con 70, Ciudad de México con 61, Puebla con 50 y Guanajuato con 36. En conjunto, suman 44% de los fallecimientos por el virus.

Entre los pacientes que perdieron la vida, 94% no estaban vacunados, 45% inició tarde el tratamiento antiviral y 34% tenía otras enfermedades como hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus.

A su vez, las entidades federativas con más casos confirmados de influenza del 1 de octubre pasado al 17 de marzo son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, que suman 36% de los 5 mil 899 casos de contagios diagnosticados.

La secretaría encabezada por Jorge Alcocer Varela informó que hasta el momento los virus de influenza no han presentado cambios antigénicos que alteren su virulencia y no han presentado resistencia al oseltamivir, tratamiento antiviral que se diferencia de los antibióticos, los cuales son recomendados para tratar infecciones respiratorias ocasionadas por bacterias y no por virus, por lo que llamó a la sociedad a no automedicarse.