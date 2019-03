Acusa AMLO a Ochoa Reza de contratos 'dañinos' en CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que cuando menos hubo omisión por parte de Enrique Ochoa Reza, ex dirigente priísta, cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por haber dejado pasar contratos dañinos al interés nacional, principalmente los que se suscribieron para la instalación de gasoductos en el país.

Aunque no dijo si iba a actuar penalmente contra Ochoa Reza, el mandatario afirmó que llevará a tribunales e investigará a funcionarios y consejeros por contratos firmados que "son dañinos, todo en el marco de la ley, nada con arbitrariedad".

"Estar dispuestos a ir a todos los tribunales si es necesario, aunque nos lleve tiempo, porque no podríamos mantener un contrato desfavorable al interés nacional, no podríamos mantener un contrato oneroso, que signifique avalar, respaldar la corrupción. Eso no podríamos hacerlo", dijo.

Sostuvo que Ochoa Reza tuvo omisión en todos estos casos, "porque son contratos muy favorables a los particulares y dañinos para el interés general, para la hacienda pública, para la nación".

Calificó que eso es equivalente a lo que fue el Fobaproa o a lo que era el "huachicol".

"Son Fobaproas, son 'huachicoles', al por mayor. Eso fue lo que hicieron los gobernantes del periodo neoliberal. Entonces, sí estamos analizando toda esta situación y vamos a llevar a cabo una revisión a fondo, exhaustiva", adelantó.

El presidente instruyó a darle atención especial a la revisión de los contratos que se suscribieron para la instalación de gasoductos en el país, bajo el argumento de que fueron contratos leoninos que se hicieron mediante el influyentismo y con la complicidad de servidores públicos, además se trata de miles de millones de pesos.

"Hay funcionarios que suscribieron estos acuerdos, como otros en estas dependencias alternas, estos organismos reguladores. Hubo mucha complicidad de quienes son consejeros de estos órganos que firmaron autorizando este tipo de contratos. Entonces, por eso las investigaciones van a mantenerse abiertas para fincar responsabilidades", dijo.