Solicitan disculpa por desapariciones

El colectivo Grupo Vida manifestó que será necesario que el Gobierno de Coahuila ofrezca una disculpa pública no solo por los hechos registrados en Allende, si no en cada región del estado, donde ocurrieron hechos de lesa humanidad.

Silvia Ortiz, integrante del colectivo, manifestó que por el momento la disculpa pública será ofrecida solo para Allende por hechos acontecidos en el año 2011, no obstante, esta debería darse en cada región donde hubo exterminio.

"Ellos tendrán que hacer lo propio en cada lugar. Se requiere también de una disculpa para los demás. Respetamos y apoyamos lo de Allende, pero en las demás partes también es necesario una", dijo.

Recordó que el ejido Patrocinio en Torreón, fue una zona de exterminio en el cual , debido a su extensión, no se ha concluido la recuperación de restos de personas que fueron asesinadas y calcinadas en el lugar.

Silvia Ortiz resaltó la necesidad de integrar dos equipos más de trabajo para la búsqueda de restos de personas desaparecidas, pues con el que se cuenta no se da abasto para avanzar de manera continua en las actividades.

Señaló que en búsqueda de trabajo se tienen 14 lugares en proceso, por lo cual cada semana deben de cambiar de puntos para poder abarcar.

"Hemos estado exigiendo otro equipo de trabajo; ahorita lo que ya se hizo es que ya hay antropólogo de planta en Torreón con dos peritos, pero no se dan abasto", dijo.

Por lo que respecta al laboratorio informó que se tiene conocimiento que éste ha iniciado labores del proceso de identificación.

"Faltan muchas cosas, el contrato que tuvieron con ADN, todavía no concluye, porque no se ha terminado de pagar, ya ADN México dijo que no les va dar nada de resultados hasta que no se pague y tiene resultados", dijo.