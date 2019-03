'Salarios bajos no convienen a nadie'

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo se buscará recuperar el salario, pero no solo mediante un ingreso mínimo, sino para que las personas con menores ingresos puedan superar la línea en la que no les alcanza para mantener a sus familias, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, al señalar que, "los salarios tan bajos no nos convienen a nadie".

Se dio a conocer que un mexicano necesita cumplir una jornada laboral de 36 horas para surtir la despensa de una familia de cuatro integrantes, esto en comparación con los trabajadores de Estados Unidos, donde se requieren 10.4 horas de trabajo, o Canadá donde se necesitan 12.8. Alcalde Luján señaló que el Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la recuperación del salario, no solo por la vía del mínimo, sino de recuperación, para que a "los que no les alcanza ni siquiera para mantener a sus familias en lo más simple, que es la canasta básica, puedan superar esa línea". Entrevistada después de asistir al foro nacional Planeando Juntos la Transformación de México, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Alcalde Luján aseguró que la reforma laboral que impulsa el gobierno federal busca fortalecer la negociación colectiva y que de esa forma se fortalezcan los salarios, no con una política económica que "pretendiera mantener los salarios y las prestaciones estancadas". Destacó que en los últimos meses ha habido un "impacto positivo" con respecto al ingreso de los mexicanos pero, dijo, debe ser "una tendencia al alza". Pidió comprender que "no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro" y que se necesitan fortalecer a las empresas para que los mayores ingresos que obtengan se reflejen en mejores salarios para las personas. Con respecto a la reforma laboral que ha recibido críticas por parte de sindicatos, al señalar que es un intento por restar fuerza a las organizaciones laborales, la funcionaria federal consideró que no existen riesgos de esta naturaleza, porque lo que se busca es que los trabajadores, "puedan decidir libremente". La titular de Bienestar, Luisa María Albores, lamentó que según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a 40% de los mexicanos no le alcanza su salario mensual para la canasta básica.