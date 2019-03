'La prioridad es la unidad', responde Monreal a Yeidckol

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en el contexto de las diferencias que han aflorado entre él y la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, señaló que "la prioridad es la unidad".

La semana que concluye este sábado, Monreal y Polevnsky dejaron ver diferencias, que ya se advertían entre ambos y que aumentaron en el proceso de designación de candidato a la elección extraordinaria de gobernador de Puebla.

Este viernes, incluso, en un lenguaje inusual entre camaradas, el senador suplente de Monreal descalificó a Polevnsky Gurwitz y exigió su renuncia y salida del país, con un cargo de embajadora.

La tarde de este sábado, Monreal posteó: "Toda disputa interna es menor a la prioridad: unidad y cohesión".

La dirigente del partido, había acusado que Morena ha sido infiltrada de sabandijas, y "están vendiendo candidaturas".

Monreal anotó: "Hace 22 años he luchado por el cambio de régimen en #México, y soy fundador de @PartidoMorenaMx, pero no me involucro en sus decisiones".

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en entrevista el viernes, emplazó a que Monreal se ocupe de los asuntos de la bancada en el Senado, y "que no se meta en las decisiones de Morena".

Sin embargo, el zacatecano indicó: "No tengo diferencia con la dirigencia o militancia de #Morena".