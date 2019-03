Varios muertos a tiros en mezquitas de NZ

Varias personas fueron asesinadas en un tiroteo dentro de una mezquita en la ciudad neozelandesa de Christchurch, aseguró un testigo el viernes.

La Policía no ha descrito la magnitud del tiroteo, pero hizo un llamado a los habitantes de la ciudad, en el centro del país, a no salir a las calles. Posteriormente, un medio de comunicación local reportó un tiroteo en una segunda mezquita ubicada en los suburbios de Christchurch.

El testigo Len Peneha asegura que vio a un hombre vestido de negro ingresar a la mezquita Masjid Al Norr y luego escuchó decenas de disparos, seguidos de personas que salían aterrorizadas del lugar. Peneha, quien vive a un lado de la mezquita, dijo que el agresor salió del templo, dejó caer lo que parecía ser un arma semiautomática frente a su cochera y escapó. Peneha ingresó a la mezquita para intentar ayudar.

"Vi muertos por todos lados. Había tres en el pasillo, en la puerta de entrada y dentro de la mezquita", comentó. "Es algo increíble. No entiendo cómo es que alguien pudo hacerles esto a estas personas, a cualquiera; es ridículo".

Dijo que ayudó a unas cinco personas a recuperarse dentro de su casa. Señaló que una de ellas sufrió heridas leves.

"He vivido al lado de la mezquita durante unos cinco años y las personas son grandiosas, son muy amigables", comentó. "Simplemente no lo entiendo". Indicó que el agresor era de raza blanca y utilizaba un casco con un tipo de dispositivo en la punta, dándole una apariencia militar.

El The New Zealand Herald reportó un segundo tiroteo en la mezquita Linwood Masjid.

Mark Nichols dijo al diario que escuchó unos cinco disparos y que uno de los feligreses respondió a la agresión con un fusil o escopeta. Nichols dijo que vio a dos personas que fueron sacadas en camilla frente a su taller automotriz, y que ambas parecían con vida.

Cuatro detenidos

Cuatro personas han sido detenidas en Nueva Zelanda tras los tiroteos registrados hoy en el interior de dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en los que ha habido "múltiples muertos", según fuentes policiales.

"Hay cuatro personas bajo custodia. No nos consta que haya más implicadas, pero no podemos asumir que no haya más", dijo en rueda de prensa el jefe de la policía, Mike Bush, que evitó precisar el número de víctimas. El informante señaló que los detenidos son tres hombres y una mujer, a los que encontraron artefactos explosivos en sus vehículos, y alertó sobre la posibilidad de que el incidente no esté limitado a la ciudad.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, afirmó que el asalto fue "un acto de violencia extraordinario y sin precedentes", en lo que calificó como "uno de los días más negros de Nueva Zelanda". "Este tipo de violencia no tiene ningún sentido en Nueva Zelanda. Esto no es lo que somos", dijo Ardern en rueda de prensa.

Uno de los tiroteos fue retransmitido en directo a través de las redes sociales por el asaltante, que aparece con ropa militar dentro del centro de culto disparando a bocajarro a varias personas con un arma automática de la que cambió el cargador al menos dos veces.

En las redes sociales también circula un manifiesto de los asaltantes que incluiría calificativos peyorativos contra los musulmanes. "Es claramente un supremacista blanco que ha planeado esto durante dos años", dijo un analista en seguridad a la emisora Radio New Zealand.