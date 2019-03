Alcalde se deslinda de nexos con cártel en Guanajuato

Luis Gerardo Sánchez (PRI), alcalde de San Luis de la Paz del estado de Guanajuato, se deslindó de tener nexos o complicidades con integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, incluso, asegura que no conoce y nunca había escuchado de la existencia de Noé Lara. "El Puma", por ende, pide que se investigue a fondo tanto a él como a su municipio.

La aclaración es en relación al audio difundido en el que se escucha una plática vía telefónica que sostiene presuntamente el líder perredista y ex alcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, con Noé Lara Belman, alias "El Puma", uno de los integrantes de dicho cártel que opera en la entidad, quienes negocian recursos públicos de obra pública y de diferentes ramos federales que manejan los municipios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Gerardo Sánchez, quien viajó a la Ciudad de México a la concertación de recursos del Fortaseg, manifestó su preocupación, debido a que su municipio fue mencionado en ese audio que tiene una duración de 12:04 minutos, donde "El Puma" le externa su interés en obtener recursos de obra pública y como ejemplo refiere que ya tiene asegurados 30 millones de pesos del municipio de Villagrán y es cuando menciona que también tiene poder en San José de Iturbide y San Luis de la Paz.

Al respecto, el alcalde menciona que aunque nunca se menciona su nombre, si se involucra al municipio de San Luis de la Paz, por tanto, dice que desconoce cómo el cartel tenga poder o control del municipio: "lo que sí puedo afirmar es que a través del presidente municipal que soy yo, no es".

Luis Gerardo Sánchez dice que no sabe si el cártel tenga contactos con alguno de los 130 mil habitantes que tiene San Luis de la Paz, pues, enfatiza que desde hace cinco meses que asumió el gobierno municipal él sólo se ha dedicado a trabajar.

Tampoco tiene conocimiento si en la administración anterior panista hubo o no complicidades: "eso no lo sé, no hay indicios, yo solo puedo hablar y rendir cuentas a partir de hace cinco meses que soy alcalde".

Incluso, menciona que ante esta situación "ha levantado las antenas" y también ha tenido pláticas con los policías para evitar que tengan complicidades con cualquier grupo delictivo, al referir que anteriormente en su municipio había Mando Único que permitía al Estado tener el control sobre su corporación, pero aclara que nuevamente retomó el mando de su policía municipal y actualmente tiene una mesa de pacificación en la que también participa el Ejército y la Gendarmería, a quienes, también les ha pedido que se investigue en su municipio.

Precisó que su municipio tiene un presupuesto asignado de 300 millones de pesos, de los cuales, 60 millones son para inversión y obra pública y afirmó que los fondos 1 y 2, que algunos son federales, son recursos que están sujeto a procesos de licitación que se hace bajo la supervisión de los comités de Obra y de Compras.

Dijo que desconoce cómo es que los alcaldes puedan hacer negocios turbios con esos recursos ya que todo está reglamentado y eso no es fácil de hacer, a menos de que no se cumpla la ley, además mencionó que su municipio está asentado en la región más pobre de Guanajuato, que se dedica principalmente al comercio. Aclaró que en ese lugar tampoco pasan ductos, pero admitió que es una zona de tránsito obligado por tener conectividad con las carreteras federales.

Finalmente dijo que no sabe si detrás de este asunto exista algún interés político, por ello, insistió que lo mejor es que se investigue a fondo la situación tanto a él, su gobierno y a su municipio.