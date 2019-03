Se eleva a 781 casos de varicela en Coahuila

Coahuila registró un incremento de 127 casos de varicela, lo que eleva la cifra a 781.

Por su parte, la Secretaría de Salud ha indicado que no hay alerta, ya que los brotes no se han duplicado y no ponen en peligro a la población.

La región centro, sureste y Laguna son quienes acaparan los casos.

A nivel nacional se han contabilizado 20, 449 casos.

La Secretaría de Salud ha indicado que son los municipios de Zaragoza, Saltillo y de Torreón los que cuenta con mayor número de infectados.

El protocolo que marca la secretaría es suspender el contacto con personas cuando se detecta que un estudiante es infectado.

Hasta el momento, el incremento que se registra, respecto al año anterior, es del 20%. Cada año se registra un promedio de 4 mil casos.

La varicela no es una enfermedad maligna, es más común en niños y rara vez se complica.

Previo a que se presente la erupción, puntos rojos en la piel, se presenta fiebre, malestar general y síntomas parecidos a la gripa.

Las recomendaciones son no auto medicarse y acudir a revisión médica.

En el caso de adultos con esta enfermedad, también se pide cancelar el contacto con otras personas. Además los síntomas son más agresivos que en el caso de los menores.