'No tenemos bots', asegura López Obrador

Ante un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en el que se revela una estrategia contra los críticos del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su administración no tiene "bots", ni grupos promovidos para defenderlo.

"No es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan y nos critican, no existe eso. Nosotros no tenemos bots", aseguró.

El presidente expresó que "el que nada debe, nada teme", e incluso cuestionó a la fuente que cubre sus conferencias que si se sienten de la prensa "fifí".

"Por eso también mi cuestionamiento a la prensa 'fifí' porque son conservadores con apariencia de liberales. Son especialistas en la simulación. Ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora y 'fifí'", criticó.

Aclaró que no hay una política de persecución contra nadie y afirmó que seguirá ejerciendo su derecho a la réplica.