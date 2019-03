Rechazan llamar a comparecencia a auditor

Con una votación cerrada, el Congreso de Coahuila rechazó llamar al auditor del Estado, Armando Plata, a comparecer por las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2017. La votación fue de 12 votos a favor y 14 en contra.

La proposición con Punto de Acuerdo fue planteada por la diputada panista Gabriela Zapopan Garza Galván, para pedir la comparecencia del Auditor Superior del Estado, para que respondiera y aclare los cuestionamientos sobre el informe anual de resultados de la cuenta pública 2017. La falta de denuncias por las irregularidades detectadas.

Asimismo, para atendiera las interrogantes relacionadas con el estado que guardan las recomendaciones, observaciones y procesos de sanción de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016".

Sin embargo, esta petición causó incomodidad ante los representantes panistas y priistas.

Por una parte, el diputado del PAN, Juan Antonio García, quien asegura que el auditor ha incurrido en irregularidades al no consignar ante autoridades lo observado en la Cuenta Pública.

Mientras que el diputado priista, Jaime Bueno, asegura que García ha fijado una postura parcial.

"No me interesa que me ilustren en lar argucias. Es un punto de acuerdo sustentado en un dictamen que no se ha votada en el pleno", dijo en tribuna.

A lo anterior, García aseveró "No entiendo. Ha habido un saqueo del erario y no se ha hecho nada y quienes han impedido son cómplices de este gran saqueo al estado, y se prenden de una braza ardiendo para evitar que la representación del pueblo de Coahuila velen por sus intereses".