'Comedores comunitarios, de los programas con más opacidad'

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), señaló que el programa de comedores comunitarios era uno de los impulsados por el sexenio pasado que más opacidad de operación y discrecionalidad de recursos presentó en las auditorías que se le realizaron.

Sobre el recorte de 3 mil 205 millones 757 mil 494 pesos al presupuesto que se destinaba a los comedores, Ramírez Cuéllar informó que los recursos fueron destinados a otro tipo de apoyos alimentarios para la población.

"Este es uno de los programas que evaluamos y lo hicimos con base en una serie de auditorías realizadas por Coneval, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por otros organismos de la sociedad civil, y prácticamente todas tenían una coincidencia y esa era la opacidad, la discrecionalidad", dijo.

En tanto, la diputada del PRI y exdirectora del DIF nacional, Laura Barrera Fortoul, consideró que Morena, desde el gobierno federal, no aceptó mantener ningún programa social que no le diera rentabilidad electoral.

"Todo aquel que no vota no está en la agenda de la nación", dijo al ser consultada por El Gran Diario de México sobre la eliminación del presupuesto a comedores comunitarios. "Lamentamos que no se reconozca a programas tan nobles que, por supuesto, pueden ser perfectibles. Cada uno de estos programas puede tener observaciones y con base en esas corregir y sobre todo avanzar. Lamentamos profundamente el borrón y cuenta nueva que quieren hacer, sobre todo sin proponer porque no hay una alternativa de programa que en este momento solucione las condiciones de quien se despierta y se duerme con hambre", señaló.

Barrera Fortoul agregó que desde el PRI harán todo lo posible para que el programa no termine y señaló que trabajan en favor del programa de estancias infantiles y de los refugios para mujeres víctimas de la violencia.

"Parece ser que todo aquel programa que no les genere (a Morena) una rentabilidad electoral está fuera del mapa y del presupuesto de la asistencia social de este país", abundó.