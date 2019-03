Aprueba INE coalición de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Puebla

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro del convenio de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, integrado por Morena, PT, PVEM a la gubernatura del estado.

También se avaló la Coalición parcial de esos partidos más el Partido Encuentro Social (PES), para contender por los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan, ayuntamientos en donde se anularon los comicios de julio pasado.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que el próximo 2 de junio "se realizarán en Puebla, de manera concurrente, dos tipos de elecciones: una que se tiene que repetir, a pesar de que fue validada, por el fallecimiento de la gobernadora, y otras en cinco elecciones municipales se tienen que repetir porque fueron anuladas".

Explicó que conforme a las reglas electorales, en los comicios extraordinarios los partidos que hubieran perdido el registro, como ocurrió con el PES, tienen la posibilidad legal de volver a competir.

En cambio, en la elección de gubernatura, que tiene que repetirse por una circunstancia ajena a los órganos electorales, solamente pueden participar los partidos políticos que tienen el registro vigente.

"Hoy la realidad jurídica que impera en torno a Encuentro Social es que no tiene registro, es un partido que no existe en el plano nacional y por lo tanto en el convenio de coalición, Encuentro Social, como otrora partido que participó en las elecciones de 2018, tiene el derecho de participar solo o coaligado en las elecciones de municipios, pero no tiene el derecho, porque no existe para efectos jurídicos, de formar una coalición o incluso de participar solo en la nueva elección de gubernatura", expresó.

La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Adriana Favela, agregó que el convenio de coalición prevé la circunstancia de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordene la conservación del registro de Encuentro Social como partido político nacional.

En ese caso, agregó, "los partidos acuerdan que podrán solicitar a la autoridad electoral la incorporación del partido a la coalición de gobernador, para que la autoridad electoral administrativa determine lo que en derecho proceda".