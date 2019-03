Detectan pensiones ilegales en Parras

El alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez, dio a conocer que su antecesor, Evaristo Madero, heredó ayudas sociales disfrazadas de pensiones.

Ramiro Pérez dijo que detectaron la fuga de 21 millones de pesos por concepto de pensiones. Al investigar, se indicó que eran apoyos sociales que fueron subsidiados, sin fundamento, con recursos del rubro de pensiones.

"Al analizar esta situación nos encontramos con muchas pensiones, pero eran personas que incluso no habían trabajado para Presidencia, y unos sólo habían estado nueve meses, y la pensión salía al 100%, lo cual en ningún sindicado y país es eso posible", dijo. El alcalde indicó que retiró las pensiones y presentará denuncias para que se castigue por este acto de corrupción.

Ramiro Pérez relató que fue la Auditoría Superior del Estado (ASE) quien detectó el pago irregular de los 21 millones de pesos, y al investigar, su antecesor le dijo que eran apoyos sociales que incluyeron como pensiones.

"Los expedientes no los teníamos porque nos dieron la administración desfasada, hasta el 23 de enero, ya había pasado la primera quincena… vimos que eran personas que incluso no habían trabajado para la Presidencia y unos sólo nueve meses, y la pensión salía al 100%", declaró.

"Posteriormente el alcalde nos los dice que fueron apoyos sociales que se cargaron a pensiones, pero sin ningún sustento jurídico".

Para contar con una pensión, el trabajador debe tener como mínimo 25 años de trabajo y 65 años cumplidos. Cuando se trata de una pensión anticipada se marca otro proceso, el cual consta en un mínimo de 15 años de trabajo y 30 años cumplidos.

"Los que estaban como trabajadores de confianza con pensión habían trabajado un año o nueve meses y se les otorgaba una pensión" dijo el actual alcalde de Parras.

Otra de las inconsistencias que detectó el alcalde Ramiro Pérez es que se otorgaban con el respaldo de la Junta Local, que jurídicamente no existe.

"Yo entiendo que las personas se sienten afectadas, porque durante años cobraron ese dinero, pero lo que yo les digo es que yo voy a pagar las pensiones que están bien otorgadas, pero cualquier otra pensión que no reúna los requisitos no. Nosotros venimos a desengañar, porque ese apoyo social era una pensión, y está mal clasificada y nosotros no vamos a tolerarlo", concluyó.