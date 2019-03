Sindicatos buscan desestabilizar al país: MARS

"Quienes están en contra del pacto (de Paz Laboral) no sé qué intereses puedan tener", expresó el gobernador Miguel Riquelme ante la reacción de dirigentes locales del Sindicato Minero, que afirmaron que dicho acuerdo es para proteger a los empresarios por encima de los intereses de los trabajadores.

El gobernador dijo que en la firma del pacto estuvieron los principales líderes laborales, y agregó que este es un esfuerzo en conjunto que deben hacer los trabajadores para no perder su empleo, y los empresarios para no perder dinero o la productividad, que es la que genera la economía.

Agregó que también están en diálogo con gente que no pudiera pertenecer a algún sindicato, porque el pacto no es limitativo, y anunció que se va a ampliar y se va a hacer una labor en la Región Centro para el pago de utilidades y para la firma de las prestaciones laborales de este año.

En torno los paros que se han registrado desde hace algunos años en industrias de locales por el pago de utilidades, dijo que confía en que se arreglen las cosas a tiempo entre empresarios y trabajadores, con diálogo previo, que permita llegar a un arreglo de esa relación.

La Secretaría del Trabajo estaría intermediando porque se trata de mandar un mensaje al resto de la nación que diga que "en Coahuila las cosas se equilibran. En Coahuila hay estado de derecho, (sic) se puede invertir sin temor a que se genere otro tipo de reacciones que hoy vemos en otras partes del país y que han sido negativas" expresó.

Riquelme indicó que el acuerdo de paz laboral seguirá incluyendo a todo el sector empresarial y todo el sector laboral, para que no se registren paros y huelgas ilegales.

A pregunta directa sobre la presencia o ausencia del Sindicato Nacional Minero que generó los paros que afectaron a la industria tamaulipeca, el gobernador indicó: "Nosotros lo que buscamos es que no los genere aquí", y explicó que no fue invitado, y que "hay muchos actores a nivel nacional que no están haciendo eso, que están haciendo lo contrario. No es nomás Napoleón. Hay muchos sindicatos que están tratando de desestabilizar al país, y esos no entran en lo que buscamos como gobierno", expresó.

Afirmó que "el día que ellos busquen la estabilidad laboral y el equilibro en Coahuila serán bienvenidos" y dijo que quienes tienen la mayoría de la base sindical estuvieron firmando y haciendo compromisos para que La Paz laboral suceda, e indicó que no ve nada negativo en esto.

Aclaró tajante que no dijo que Napoleón Gómez Urrutia no sea bienvenido a Coahuila.