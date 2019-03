'No subirán impuestos ni habrá gasolinazo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los 100 primeros días de su gobierno, marco en el que refrendó su promesa de que no aumentará en términos reales el precio de los energéticos ni creará nuevos impuestos. "Voy a cumplir con todos mis compromisos y no van a aumentar los impuestos, no va a haber nuevos gasolinazo", afirmó.

Al ofrecer que trabajará el resto de su sexenio 16 horas diarias, el Presidente reveló que hay quien lo ha tratado de convencer de que contrate deuda, pero no lo hará porque no hace falta. "¡Esto es una revolución, esto es una transformación, aquí hay que trabajar 16 horas diarias por el pueblo!", dijo al urgir a su equipo hacer lo mismo, para atender a los beneficiarios de programas sociales. Exigió no trabajar como burócratas, "de esos que llegan a las 10:00 de la mañana y todavía nos ponemos a leer el periódico". Pero fueron trabajadores del servicio público los que este domingo nutrieron parte del evento encabezado por López Obrador en el Centro de Exposiciones del estado. Algunos de ellos, con pancartas y mantas, pidieron no cancelar más puestos de trabajo.