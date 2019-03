Aborto no se debe definir en consulta

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, activistas y legisladoras se manifestaron en contra de que los temas polémicos, como el aborto, se definan a través de una consulta ciudadana.

"Los derechos no se consultan", exclamaron a través de gritos y con una lona con el mensaje: "Por los derechos de todas ni un paso atrás". Antes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador pidió no entrar al debate de la despenalización del aborto. "No debemos abrir esos debates que vamos a serenar el país". Luego, al encabezar el Día Internacional de la Mujer, en Palacio Nacional, ante más de 500 mujeres de todos los sectores, el Presidente afirmó que su gobierno nunca afectará las libertades de las mujeres, pero recordó que ante los temas polémicos acudirá a las consultas como vía democrática para resolverlos.

"No podemos pronunciarnos de manera contundente por algún tema, porque este es un movimiento democrático y representamos a todas las corrientes del pensamiento, de todas las mujeres creyentes y no creyentes. "Por eso siempre cuando se tiene que decidir sobre un tema polémico, decimos: 'Vamos a la consulta, a la democracia, para no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y ser respetuoso de las libertades'", aseguró.

Pese a las críticas por su postura respecto al aborto, la senadora Lilly Téllez, de Morena, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, aseguró que prepara una iniciativa constitucional para que el Estado proteja a todos los individuos desde la concepción.

La propuesta de reforma de ley sería una que incluya a todos los estados del país para que la Constitución de la Ciudad de México se vea obligada a modificar la despenalización del aborto.

"Estoy pensando en presentar una reforma constitucional para que el Estado proteja a todo individuo desde la concepción".