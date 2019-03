Historia: oficial de bomberos de Piedras Negras

De conversación fluida, con palabras y frases que denotan la experiencia obtenida con el paso del tiempo. De voz firme pero tranquila, Juanita Hernández Dueñes, oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras e integrante del grupo de rescate Topos Tlaltelolco, conversa con el Siglo de Torreón sobre sus 13 años como apaga fuegos y cómo dicho oficio, vino a encauzar su vocación de ayudar.

Ataviada con su uniforme de bombero, de tez morena, cabello negro y recogido en cola de caballo, ojos almendrados, ceja poblada, y una estatura de un metro con 64 centímetros, no reflejan la fortaleza de una mujer que al tercer intento logró ingresar a la corporación como voluntaria y hoy en día acude a prestar apoyo en diferentes estados de la República Mexicana o países.

“Yo es muy difícil que te pueda decir, la mera verdad, te soy sincera. No pienso en el mañana, pero me visualizo dejar una huella, no como Juanita, sino dejar enseñanzas” — JUANITA HERNÁNDEZ DUEÑES, Oficial de Bomberos de Piedras Negras

Todo ello, mientras también desde hace un lustro, asume la jefatura de su familia y aunque, debido a su trabajo, no piensa en el mañana, sí visualiza dejar una huella, una enseñanza. Aunque confiesa que nunca quiso ser maestra porque no tiene paciencia con los niños.

Juanita Hernández Dueñes, cuenta con 45 años de edad, desde hace 13 años forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras, donde ha permanecido porque es en este oficio donde pudo sentir que podía cristalizar su vocación de ayuda, de servicio.

“La verdad nunca me pasó por la mente ser bombero, pero aquí encontré lo que me lleva: que es ayudar. Por este lugar me quedé, me gustó la labor que hace el bombero que lleva de la mano lo que uno siente y lo que tiene la vocación. Siempre me dediqué a este tipo de labores de ayudar, en otras corporaciones, en misiones”, dice Juanita Dueñes al cuestionarle cómo llegó a esta corporación.

Detalló que en una ocasión pasó por el cuartel de bombero y vio que los oficiales estaban barriendo y limpiando las máquinas, lo que la llevó a cuestionarse qué es lo que realmente hacen ellos. Su curiosidad la llevó a entrar a preguntar si solicitaban personal.

Sin embargo, ingresar no fue fácil, pues tuvo que acudir en tres ocasiones. Siendo la tercera, la última vez, le manifestaron que sí había vacantes, pero como voluntaria, por lo que aceptó y durante un periodo de casi nueve meses estuvo aprendiendo el oficio de bombero. Con jornadas de siete horas por la mañana.

“Así fue como empecé, como voluntaria. Después, estuve como ocho o nueve meses de voluntaria y luego me ofrecen el trabajo. Me dijeron, la etapa de voluntaria va a pasar, ¿te interesa trabajar? No pues, sí. Sí me gusta mucho, sí yo estoy de voluntaria de corazón, más de trabajo”, recordó Juanita Hernández.

Agradece a que dicho paso por el voluntariado fue que aprendió mucho, periodo en el que todos le enseñaron lo que hacía un bombero y conforme fueron pasando los días practicó, comenzó a tomar cursos. Situación por la cual cuando se integró a trabaja de planta en la institución, ya había avanzado algo y prácticamente se había formado como un bombero.

Señaló que cuando ingresó había dos mujeres más en la citada corporación de rescate, fue por la salida de una de ellas que se abrió la vacante que le permitió integrarse al Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras.

Aunque han transcurrido 13 años, la voz y las palabras de Juanita Dueñes revelan emoción al recordar sus inicios, su preparación y su permanencia en esta corporación.

“Me ha mantenido, más que nada mi vocación. Yo la tengo muy firme, la tengo como decimos, muy dentro de mis venas, sangre del alma. Porque este trabajo y esta labor es muy difícil, es algo muy difícil, más para una mujer. Doblemente difícil”, respondió al cuestionarle qué la ha mantenido por más de una década como oficial de bomberos.

Asume nuevas responsabilidades, profesionales y familiares

Conforme han transcurrido los años, los retos y su responsabilidad no dejan de presentarse en el camino de Juanita Hernández, pues ante el deceso de su padre Juan Hernández Martínez, ocurrido hace cinco años, asume una nueva responsabilidad como jefa de familia.

Por ello, tomó el lugar de su padre y se ha convertido en la cabeza de su familia más cercana, conformada por su madre Eudelia Dueñes Palacios, que representa la base de la misma, así como su hermana, María del Rosario Hernández Dueñes y sus sobrinos Diego Alejandro, Cecilia Guadalupe y Valeria.

También cuenta con dos hermanos más, Edmundo y Jesús Alberto Hernández Dueñes, quienes han realizado su vida y se encuentran con sus respectivas familias.

“A veces es bien difícil, a veces es muy difícil, porque también aparte de lo de ser tía, ser hija, ser hermano, también soy padre. Soy, prácticamente, lo que hace el padre en la casa, también tengo que llevarlo yo. Entonces es a veces muy difícil, sobre todo cuando hay que salir a laborar. Más que nada para mi madre”, detalló la oficial de bombero.

Refirió que resulta particularmente difícil para su madre, que pese a ser una mujer profesional, cuestiona que tenga que salir de la ciudad y viajar a otras entidades de la República Mexicana e inclusive a otros países, a donde acude para participar en labores de rescate tras registrarse desastres naturales.

Y es que la formación de Juanita Hernández ha sido constante, situación por la cual sus conocimientos y aptitudes la han llevado a formar parte de la asociación civil Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, una asociación civil sin fines de lucro e integrado por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo y asistencia.

Dicha preparación la ha llevado a participar en acciones de rescate en la Ciudad de México, tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, posteriormente viajó a Guatemala para realizar sus actividades tras la erupción del volcán de fuego y también en Indonesia, a donde acudieron para prestar apoyo tras el tsunami.