¿Quién era Adrián Matsumoto, policía que se entregó a sus homicidas en Chihuahua?

Cinta negra en Karate do Shoto Kan y cinta negra, segundo Dan Tae Kwon Do, Adrián Matsumoto Dorame era miembro de la Asociación Estatal de Tae Kwon Do y de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, un amante y promotor de las artes marciales, siempre enfocadas a la defensa personal y capacidad física.

"Paquimé Taekwondo, la Asociación Estatal de Taekwondo de Chihuahua, Nacional Taekwondo Olímpico y toda la familia de Chihuahua, se unen a la familia Matsumoto Hernández en la pérdida de un maestro ejemplar de este bello arte y un pilar en el desarrollo del Taekwondo en Nuevo Casas Grandes, descansa en paz", fue uno de los mensajes de sus compañeros de este deporte. Su formación como policía de inteligencia no le impidió dedicarle tiempo a sus grandes pasiones como la defensa personal y la táctica policial, misma que trataba de compartir a diario con sus compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez. Aunada a la preparación física, el "02" de la policía en la frontera se capacitaba constantemente en el área de inteligencia, acudió a múltiples capacitaciones ofrecidas por el FBI en El Paso y McAllen, Texas, así como a cursos de análisis de perfil criminal. La preparación del comandante Matsumoto, asesinado el domingo pasado en calles del municipio de Nuevo Casas Grandes fue uno de los factores por los que sus compañeros de corporación lamentaron profundamente su muerte, pues "era una persona a la que siempre le aprendías algo", señala uno de sus compañeros. Matsumoto se vio emboscado por sujetos armados en calles de la citada ciudad y en ese momento descendió de su vehículo para entregarse a los criminales, antes de que estos causaran daño a su familia, así lo revelaron testigos de los hechos y lo confirmó el Fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, quien destacó que era una agresión directa al jefe de la policía y que, de no haber descendido del vehículo, los agresores habrían disparado a la camioneta en la que viajaba acompañado de sus dos hijos y su esposa con los que disfrutaba una tarde de descanso.