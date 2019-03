Comisión Europea revela falta de avances para acuerdo

La portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, admitió hoy que existen dificultades en las conversaciones con el Reino Unido en torno al Brexit, que impiden mayores avances para el retiro de Londres de la Unión Europea (UE).

Schinas se refirió a la cita del martes en Bruselas entre el negociador en jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, y el ministro británico para la salida del Reino Unido, Stephen Barclay, en la que también estuvo presente Geoffrey Cox, abogado en jefe de la primera ministra británica, Theresa May. "Barnier informó a los comisarios que, si bien las conversaciones tienen lugar en una atmósfera constructiva, las discusiones han sido difíciles", explicó.

La vocera agregó que "no se ha identificado una solución que sea consistente con el acuerdo de retirada, incluido el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, que como ya saben, no se reabrirá". No obstante, Cox señaló a la cadena británica Sky News que las reuniones fueron "sólidas y detalladas", y si bien admitió que "son discusiones muy sensibles", agregó que "hemos presentado algunas propuestas muy razonables y ahora estamos realmente en los detalles de las discusiones". Según medios de prensa, una de las dificultades que persisten se refiere al estatus de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.