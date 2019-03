May reclama apoyo a su plan de Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, volvió a pedir ayer apoyo a su acuerdo de Brexit en la Cámara de los Comunes a fin de que el Reino Unido pueda marcharse de la Unión Europea en la fecha prevista del 29 de marzo.

En su comparecencia semanal ante los diputados, la líder conservadora reiteró su oposición a retrasar la salida del bloque, como demandan algunos parlamentarios, y sostuvo que el Legislativo "debe cumplir" el mandato del referéndum de 2016, en el que un 52 % frente al 48 % de los británicos respaldó la ruptura. Preguntada una vez más sobre el futuro de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, recordó que su Gobierno se ha comprometido a respetar sus derechos incluso en el caso de una salida de la UE sin pacto.

Aunque hubo referencias puntuales al Brexit, la sesión de esta semana de preguntas a la primera ministra estuvo dominada por otro gran desafío que afronta el país, el incremento de los homicidios con arma blanca, en especial entre jóvenes.

Sobre este asunto, May se comprometió a presidir próximamente una reunión con la Policía y los directores de las principales agencias públicas para abordar esta crisis. A 23 días del Brexit, el Gobierno sigue negociando con la UE a fin de obtener cambios en la polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera en la isla de Irlanda que permitan que el acuerdo de salida sea aprobado en los Comunes.

Para recabar apoyos entre los euroescépticos en sus propias filas, May quiere lograr garantías legales de que esta salvaguarda, que se aplicaría en ausencia de un pacto comercial bilateral al fin del periodo de transición (entre 2020 y 2022), no será permanente. Aunque la primera ministra no aludió a las negociaciones, la Comisión Europea reconoció ayer en Bruselas que las conversaciones con el Reino Unido están siendo difíciles y aún no se ha hallado una solución.

El negociador jefe comunitario, Michel Barnier, se reunió ayer con el ministro para el Brexit, Stephen Barclay, y el abogado del Estado británico, Geoffrey Cox, quienes se han limitado a decir que el intercambio fue "constructivo" y "robusto".