Acusa AMLO omisión de Narro

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que en el caso de José Narro, exsecretario de Salud, hubo "al menos" omisión ante casos de corrupción en la compra de medicamentos durante la pasada administración.

"Cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año. Alrededor de 80 mil millones de pesos y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales.

"Cuando mucho, 15 empresas acaparaban el 80 por ciento de las compras. Un gran monopolio, pero no sólo en las medicinas, en todo. México era país de unos cuantos y eso se va a terminar", dijo.

--¿El exsecretario José Narro sabía de este robo? --se le preguntó.

--Había cuando menos omisión, porque se compraban medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos --respondió durante su conferencia matutina.

El tabasqueño señaló que en los próximos días se darán a conocer los nombres de las empresas que dominaban ese mercado del sector salud.

El pasado lunes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se abrieron 50 investigaciones por presuntos casos de corrupción en ese rubro, que involucran a funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Narro, exrector de la UNAM, dejó en días pasados su plaza en la casa de estudios y anunció que competirá por la dirigencia del PRI.

López Obrador confió en que pronto se superen los abucheos contra los gobernadores en los actos públicos de su gobierno, pero afirmó que él no dejará ir a la plaza pública aunque también reciba reclamos y abucheos. "En caso de que no quieran acompañarme a la plaza, yo los visito en el Palacio de Gobierno, pero yo sí me voy a la plaza porque yo sí necesito tener la comunicación permanente. Es más, aunque me abucheen, porque quiero saber siempre lo que la gente esté pensando", explicó. AMLOse refirió al mensaje del presidente de la Conago, el gobernante de Campeche, Alejandro Moreno, en el sentido de que los mandatarios estatales evaluarán las decisiones a tomar ante reclamos en su contra durante las giras presidenciales.