Acusan al gobierno de violar suspensión del Programa de Estancias Infantiles

El gobierno federal fue acusado de violar la suspensión concedida por un juez federal en el estado de Nuevo León porque no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación para el Programa de Estancias Infantiles (PEI).

Este lunes, el abogado Roberto Rodríguez Garza presentó un "Incidente de violación a la suspensión" en el amparo tramitado por Ana Isabel Alejandre Rosales, quien además reclamó la falta de entrega de los recursos para la operación de las estancias infantiles.

Anteriormente, se informó que al admitir el amparo y conceder la suspensión el Juez Primero de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León, ordenó al gobierno federal dar a conocer las reglas de operación para el Programa de Estancias Infantiles en el DOF para que entren en vigor al día siguiente de su publicación.

En el incidente, el abogado afirmó que, a pesar de que las autoridades responsables, entre ellas la Secretaría de Bienestar, tenían conocimiento de la orden del juez, han sido omisas en la publicación ordenada.

"Las autoridades responsables tuvieron pleno conocimiento de la concesión de la suspensión provisional, sin que cumplieran con los efectos de esta. No obstante lo anterior, y de estar debidamente enterados las autoridades responsables del otorgamiento de la medida cautelar, no han levantado el estado de omisión en el que se encuentran, y no han publicado las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", indicó.

En su escrito, cuya copia está en poder de El Gran Diario de México, el representante legal solicitó apercibir a las autoridades responsables que de no cumplir con la suspensión podrían incurrir en delitos como el desacato.