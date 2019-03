Espionaje del PRI no es novedad para oposición

Tres de los opositores al régimen priista de los 80 y 90, Tatiana Clouthier, Porfirio Muñoz Ledo y Diego Fernández de Cevallos, aseguraron que no es novedad el espionaje que distintas administraciones del tricolor hicieron sobre ellos a través de la Dirección Federal de Seguridad o de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.

Por otro lado, el vicepresidente del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), advirtió que falta transparencia en lo que el gobierno hace hoy en materia estratégica de Inteligencia y que "necesitan estar seguros de que ese instrumento de la seguridad del Estado no se usará contra los adversarios". "Me parece irrelevante y raro que un gobierno que dice que no se fija en el pasado abra el pasado; lo relevante es saber qué está pasando ahora". (Agencias)