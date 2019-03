Son 300 agentes asignados a escoltas

No son 150 sino 300 elementos de Fuerza Coahuila los que se encuentran asignados como escoltas de exfuncionarios del estado y de otras personas que por temas de carácter jurídico lo ameritan, según dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

EL SIGLO DE TORREÓN

En días recientes, José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad de la entidad, informó que 150 elementos de dicha corporación prestaban sus servicios a exfuncionarios del estado quienes por las funciones que desempeñaron en la administración pública, podrían experimentar algún tipo de riesgo. También señaló que son dos millones 250 mil pesos mensuales los que se invierten por concepto de nómina de estos elementos.

"Hay funcionarios que por sus condiciones y por el tema que manejaron en seguridad pública, pues tienen el derecho de mantener la escolta, hay también temas de carácter jurídico que se presentan día a día, es decir, alguien que de alguna forma le cometieron un atentado a su vida, también nos obliga de mandarles servicio de escolta", señaló el mandatario.

Riquelme dijo que la asignación de estos escoltas no afecta la operatividad de la entidad y que "no tenemos porqué ocultarlo, esa información salió de transparencia y que si no está en la luz pública es sencillo de investigar. Sí hemos estado ya quitando escoltas paulatinamente a funcionarios de la anterior de la administración y a funcionarios de la antepasada administración porque se va disminuyendo el riesgo...pero eso por ley lo tenemos que hacer, no nada más es en Coahuila es en todas partes. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que ya esto no le cueste a los coahuilenses y que poco a poco el número de escoltas pueda ser sustentado por quien lo solicita".

Ayer mismo, el Gobierno de Coahuila envió un comunicado en el que señala el marco jurídico del estado para la asignación de escoltas además de que se hace alusión al artículo 186 de la Constitución del Estado de Coahuila que señala que la entidad proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de Seguridad Pública y procuración de justicia.