Red de pornografía de Monclova, en la mira

Una investigación de El Siglo Torreón sobre la distribución de imágenes de adolescentes de Monclova en poca ropa, reveló que es más extensa y profunda la situación: También hay "packs" de jóvenes de Piedras Negras, y es una misma red de distribución de fotografías, que van desde lo íntimo hasta lo pornográfico, de chicas de las regiones Centro y Fronteriza de Coahuila.

el siglo de torreón

"Nora" (nombre ficticio para proteger su intimidad), es una joven madre de familia que fue víctima de la distribución de fotos íntimas, narró el horror que vivió cuando descubrió que su pareja coleccionaba fotos de mujeres locales desnudas o semidesnudas, que las distribuía y cambiaba con otros amigos por Internet. Entró en shock cuando descubrió que una de las carpetas era de fotos que él le tomó cuando estaban en la intimidad.

Expuso que conoció a Omar y con el tiempo iniciaron una relación. Ambos con hijos y sin pareja se entendieron bien, aunque el hombre, en momentos de intimidad, la fue convenciendo de permitir hacerse fotos.

El individuo, originario de Lamadrid, un pequeño municipio ubicado a 55 kilómetros de Monclova, trabaja en Piedras Negras. Nora sintió que algo pasaba con él. En una de las frecuentes visitas que hacía Omar a Monclova ella le tomó el celular, encontró unas fotos y descubrió que le era infiel.

No le dijo lo que vio y después le quitó el teléfono por más tiempo para checarlo detenidamente. Ahí se dio cuenta de una enorme colección de fotos de jovencitas con escasa o sin ropa.

Algunas de las chicas eran de Monclova o de los municipios cercanos, estaban en "carpetas" por nombre y por municipio, y otras, también ordenadas en "paquetes", eran de Piedras Negras, Nava, y comunidades de la región fronteriza, donde ahora él trabaja. El celular tenía varias cuentas de facebook, algunas con nombres de mujer, y las chicas de las fotos estaban entre los contactos de las páginas de la red. Por inbox había pláticas en las que Omar les pedía, desde fotos íntimas, hasta reuniones con amigas para hacer tríos. Ofrecía supuestos intercambios de pareja porque era según el "swinger"

Algunas de estas conversiones, explicó Nora, las tenía también por WhatsApp, y eran las mismas propuestas. En algunos casos eran mujeres casadas, pero el común es que el sujeto buscara madres solteras, para envolverlas y seducirlas.

"Y ahí estaban las pláticas por Twitter, donde le decía a alguien qué fotos tenía (de quienes) y le ofrecía enviarle las que le interesara, e intercambiarlas con las que el otro tenía", sostuvo la joven denunciante.

Dijo que son tres o cuatro hombres -además de Omar- los que recolectan y ordenan las fotos en packs de imágenes íntimas, pero las había de sexo.

Explicó que en otro "archivo" del teléfono, y en el disco duro de su laptop encontró fotografías de sexo "muy fuertes", donde participaban su pareja y una o dos mujeres más, practicando juegos de dos y de tres personas.

Quedó en shock pero confrontó a su pareja, explicó Nora. Él reconoció que tomó muchas de esas fotos y que otras las hicieron unos amigos suyos; las imágenes las tenían incluso en internet, en el servidor "Mega" en la nube.

"Le exigí que si tenía fotos mías las borrara, y delante de mí supuestamente las eliminó de su celular y dijo que ya no había más. Terminé la relación, Omar dijo que se iba a atender con un psicólogo. Su mamá, que ya sabía de esto, se comprometió a llevarlo y me pidieron que no lo denunciara. Ya no supe más de él desde junio del año pasado, hasta que hace unas semanas salió todo a relucir", expresó.

A lo largo de esos meses previos a que estallara el escándalo, Nora, que se quedó con capturas de pantalla y las guardó, contactó a alrededor de 30 mujeres que aparecían en la lista de su ex, y algunas no le creyeron y pensaron que hablaba mal del hombre porque estaba dolida, otras sí la escucharon.

Nora es una de las siete mujeres que presentó denuncia penal por la distribución, gratuita o en venta, de las fotografías. Expuso que todas, igual que ella, fueron engañadas y luego traicionadas para ser utilizadas como mercancía sexual virtual.

La joven teme por la seguridad de la hija de Omar, pues una de las chicas de los packs de Piedras Negras sufrió una infección vaginal luego de tener contacto con él, y por las mismas fechas, la niña de siete años también sufrió esa misma enfermedad.

Los packs se venden a precios que van de los 50 a los 400 pesos.