Piden informe a fiscal para búsqueda de desaparecidos

El Congreso de Coahuila pidió a la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que entregue un informe sobre los avances, al argumentar que el manejo ha sido discrecional.

Fue el diputado panista, Marcelo Torres Cofiño, quien pidió que la fiscalía sea vigilada, al indicar que el pasado martes 12 de febrero un grupo de personas, de las que no dio nombres, pidieron la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades de la Fiscalía Especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, se condujeran con estricto apego a la legalidad, y que no se simule la búsqueda y localización de personas desaparecidas en nuestro estado. Se aseguró que la dependencia responsable no ha logrado resultados efectivos a ese respecto.