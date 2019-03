En el Senado, Morena avala ternas de candidatos para la CRE

Pese a críticas, Morena y sus aliados, avalaron a los 11 candidatos que buscan ocupar una de las cuatro vacantes existentes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Con 51 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, el pleno del Senado aprobó el dictamen de idoneidad sobre las cuatro ternas para ocupar el cargo de comisionado de la CRE, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen fue enviado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para los acuerdos necesarios que lleven a la votación de mayoría calificada por las dos terceras partes, con voto por cédula.

El senador y presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana (Morena), defendió los perfiles al señalar que cumplen con los requisitos de la ley, "todos tienen cabida, todos saben matemáticas, y todos los que estudiamos ciencias exactas estamos capacitados para leer cualquier ley o reglamento".

Con orejas de burro en mano, la senadora Xóchitl Gálvez, expresó estar en desacuerdo con que se apruebe las ternas de personas que no saben, "sé que van a ganar con mayoría", pero por lo menos, los aspirantes tenían que haber estudiado, "ustedes son la cuarta transformación, son diferentes, prometieron acabar con los amiguismos, el ser humilde no implica estar preparados", asentó.

El senador del PRI, Mario Zamora Gastélum, señaló que su partido votaría en contra porque "lamentablemente" los perfiles enviados por el Ejecutivo no son idóneos ni cumplen con los requisitos de ley, "en las entrevistas los senadores no obtuvimos respuestas, pues confundían las siglas de los certificados con un celular, no tenían la menor idea, y aclaro, no es un tema de partidos", externó.

Las ternas propuestas por el presidente López Obrador son:

Para cubrir al comisionado Jesús Serrano Landeros, la terna la integran: Ángel Carrizales López, Luis Linares Zapata y Paola Elizabeth López Chávez.

A Neus Peniche Sala, están: Jorge Amaya Mendívil, Norma Leticia Campos Aragón y Alfonso López Alvarado.

El reemplazo de Marcelino Madrigal Martínez se elegiría de entre: José Alberto Celestinos Isaacs y Mario José Silverio Galicia Yépez.

La terna para Cecilia Ramiro Ximénez, están: Guadalupe Escalante Benítez, Fernando Juárez Martínez y Edmundo Sánchez Aguilar.