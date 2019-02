Exige PAN resultados de investigación en caso Puebla

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que dé a conocer a la opinión pública, con la mayor prontitud, los resultados de la investigación del accidente aéreo en el que fallecieron la entonces gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el ex senador Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre de 2018.

"La honorable Cámara de Diputados reitera un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que con la mayor prontitud dé a conocer a la opinión pública los resultados de la investigación del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, luego del desplome del helicóptero en el que viajaban en Santa María Coronango, Puebla, el pasado 24 de diciembre de 2018", establece el primer resolutivo del documento.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria por Verónica María Sobrado Rodríguez, también pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para que establezca una mesa de trabajo con diputados federales para que los legisladores conozcan los motivos por los que se reservó la información del accidente durante cinco años y que esta mañana de jueves dio a conocer el gobierno Federal.

"La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo para que a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, se dé una mesa de trabajo en la que los diputados, puedan conocer los motivos que llevaron a la determinación de que la información del accidente se tendría por reservada por cinco años", destaca el segundo resolutivo.

En su exposición de motivos, la legisladora panista explica que las preguntas siguen aún sin respuesta, por qué si todo estaba en condiciones óptimas, qué sucedió para que ese viaje concluyera en un lamentable accidente que terminara con la vida de la gobernadora, del senador, de la tripulación y el secretario particular del senador, que los acompañaba.

"Para Acción Nacional y para México es un asunto que no puede quedar en el olvidado, es un asunto del que el Presidente de México, dijo: 'Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia' pues eso esperamos y no sólo ello, sino es una y no sólo de nuestro grupo parlamentario, sino una exigencia de la sociedad.

"De manera que termino retomando la cita de Cicerón que señalé en un principio 'la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio'. Exigimos que la verdad no se corrompa y que se nos dé a conocer la verdad del accidente en comento", describe la legisladora en su texto.