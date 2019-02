Refugios para mujeres no cierran: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cancelarán los recursos para los refugios de mujeres víctimas de violencia. "Que quede claro: refugios de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo, todo eso se mantiene, eso y más. Lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos", manifestó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que su administración busca dar el apoyo directo a las personas, no con el aparato burocrático, porque el gobierno estaba ensimismado. "El presupuesto era para el mismo gobierno, no le llegaba al pueblo. Esto cuesta trabajo que se entienda, porque había una costumbre burocrática simuladora, porque se creaba un instituto para todo", dijo López Obrador. Señaló que los políticos neoliberales en el país tuvieron que ver con eso, porque para su formación académica estudiaban en el extranjero y creaban institutos para cualquier cosa. Criticó que al final de cuentas el que necesitaba de los recursos no recibía nada. Como ejemplo, recordó que organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales recibían alrededor de 30 mil millones de pesos.

"No, mejor de manera directa [se entregarán los recursos]. Si el mexicano no es menor de edad, ¿para qué la tutela, para qué el intermediarismo?, ¿por qué no de manera directa?", aseveró el presidente.