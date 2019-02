Exempleada de campaña de Trump lo demanda

Una exempleada de la campaña de 2016 de Donald Trump afirmó en una demanda presentada ayer que el ahora mandatario le sujetó la mano y le plantó un beso indeseado en la cara durante una reunión en Florida con empleados y voluntarios.

Alva Johnson, quien vive en el área de Huntsville, Alabama, manifestó en la demanda federal que Trump hizo insinuaciones no consensuadas en agosto de 2016 en Tampa, Florida. Dijo que él "le sujetó la mano y no se la soltó" y la besó en el borde de los labios mientras ella se alejaba ligeramente. "El beso forzado y no deseado fue muy ofensivo para la señorita Johnson", señala la demanda, y agrega que la mujer padeció "angustia, trauma psicológico, humillación, vergüenza, pérdida de dignidad, invasión de privacidad y otros daños".

La demanda, reportada en primera instancia por el periódico The Washington Post, pide compensación económica por daños y una orden para evitar que el presidente "sujete, bese o cualquier otro tipo de acoso o ataque contra mujeres sin su consentimiento previo".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que las acusaciones de Johnson son inventadas.