Defenderán un nuevo referéndum del Brexit

El líder de la oposición en el Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, declaró ayer que su partido "propondrá o respaldará" una enmienda en favor de un nuevo referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea.

El Partido Laborista avanzó que presentará una cláusula para ser sometida a votación el próximo miércoles en el Parlamento en la que pedirá a los diputados que apoyen una unión aduanera "permanente" con la UE, según un comunicado.

Si ese plan alternativo fracasa, los laboristas "cumplirán con la promesa" de apoyar un nuevo referéndum, detalló el portavoz para el Brexit de la formación, Keir Starmer.

Antes de que Corbyn defienda de forma oficial un plebiscito, intentará que la Cámara de los Comunes acepte negociar un nuevo acuerdo con Bruselas que permita al Reino Unido mantener una "alineación cercana" con el mercado único, así como participar en agencias y programas europeos.

El líder laborista confirmó también que en la votación de esta semana apoyará una enmienda presentada por su compañera de partido Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin que obligaría al Gobierno a aplazar el Brexit si no se aprueba un acuerdo antes del 13 de marzo. "La primera ministra (la conservadora Theresa May) está dejando correr temerariamente el reloj, en un intento por forzar a los parlamentarios a elegir entre su acuerdo fallido y un desastroso 'no acuerdo'", sostuvo Corbyn.

"De una forma u otra, haremos todo lo que esté en nuestro poder para prevenir un 'no acuerdo' y oponernos al peligroso Brexit de los 'tories' (conservadores)", agregó el laborista.

En el congreso anual del partido, celebrado el pasado septiembre, Corbyn se comprometió a promover una nueva consulta en caso de que no lograra forzar unas elecciones generales anticipadas, pero había rehusado hasta ahora respaldarlo de manera explícita. Su gestión del Brexit, junto con su supuesta permisividad con actitudes antisemitas, han llevado a nueve diputados laboristas a dejar el partido en los últimos días.

Un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo restringirá el acceso a personal cualificado, financiación y medicinas para la sanidad pública británica, alerta un informe publicado ayer en la revista médica "The Lancet".

El estudio, elaborado por expertos de varias universidades, señala que una salida de la Unión Europea (UE) no negociada es "el peor de los casos", pero avisa de que el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) del Reino Unido se verá perjudicado en todos los escenarios del Brexit.

Martin McKee, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres; Tamara Hervey, de la universidad de Sheffield; y Nick Fahy, de la de Oxford, analizaron los efectos de cuatro posibles desenlaces del proceso.

Estos escenarios son una salida sin pacto; con el acuerdo propuesto por el Gobierno -que incluye un periodo de transición hasta 2020-; que entrara en vigor la salvaguarda para evitar una frontera en la isla de Irlanda y que se aplicaran los términos de la Declaración sobre la futura relación bilateral.