Favorecen a HMV en demanda

A través de un comunicado el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, dio a conocer el fallo que fue emitido por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual se pronunció a favor, tras la demanda que presentó contra un comunicador por difamación.

Fue a través de redes sociales se dio a conocer el comunicado del ex gobernador, donde reveló que la instancia federal se pronunció a su favor.

"El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, revisó la Sentencia de la Décima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y acreditó que el Sr. Pedro Ferriz de Con me causó daño moral al rebasar el Derecho a la Información y a la Libre Expresión cuando me insultó en su programa noticioso", señaló.

En el comunicado señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece, de acuerdo a los diferentes criterios sobre el derecho a la información, que no se puede traducir en un "derecho al insulto" hacia ninguna persona, aún cuando se trate de un personaje público.

"Se hace necesario recordar no he cometido ningún delito de corrupción ni de pertenencia al crimen organizado. Mi gestión como gobernador, del 1 de diciembre de 2005 al 3 de enero de 2011, ha sido permanente analizada e investigada sin que haya quedado resquicio alguno. En numerosas ocasiones la justicia se ha pronunciado a mi favor, y he quedado exonerado de todos y cada uno de los delitos de los que he sido acusado injustamente. Por el contrario, no se puede decir lo mismo de Sr. Ferriz quien, en fase de Prueba Confesional en un procedimiento Civil, deliberadamente y hasta en tres ocasiones a preguntas de su Señoría mintió al tribunal, incurriendo en un delito de falsedad documental", destacó.

"No seré yo, Humberto Moreira, quien ponga en tela de juicio la personalidad o temperamento forjado a lo largo de los años por un periodista para conquistar a su público, pero sí, con contundencia y a través de tantas acciones civiles o penales como sean necesarias, al que, escudado en el digno oficio del periodismo y con el soporte de un medio de comunicación, dañe a mi familia mediante el desprestigió, la injuria y la calumnia", añadió.