Iniciativa no impide mando militar de Guardia Nacional: Alfonso Durazo

La iniciativa para la creación de la Guardia Nacional no impide que el mando de este cuerpo armado sea militar, indicó Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entrevistado al término de la ceremonia por el 106 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, el funcionario explicó que la iniciativa aprobada en el Senado establece que la ley secundaria, que regulará a este organismo, definirá el proceso para designar al titular de la Guardia Nacional.

"En la ley correspondiente se definirá el proceso para la designación y las características del titular, pero también en la reforma se establece que será facultad del Presidente designar al titular de la Guardia Nacional y no impone en esta aprobación ninguna condición", dijo.

Durazo Montaño añadió que "vamos a esperar las leyes secundarias y en ese momento sabremos bajo qué condiciones, términos y perfiles se designará al titular".

Detalló que en los primeros cinco años de la Guardia Nacional se espera contar con 155 mil elementos, para lo cual requerirá de un número importante de mandos, los cuales actualmente ninguna institución civil del país los tiene.

"El propio presidente tiene la facultad para pasar personal de la Policía Militar, Naval y de la Policía Federal a la Guardia Nacional bajo los términos que se establecen en el decreto correspondiente, al pasar un número muy importante de elementos, tienen que pasar sus mandos. La Guardia Nacional requerirá de un número importante de mandos que no se tienen en este momento en ninguna institución civil del país", señaló.

Comentó que si se pasan 35 mil elementos de la Policía Militar se requieren cientos de mandos los cuales "se llevan muchos años formarlos, consecuentemente será imprescindible que esos mandos de la hoy policía militar pasen a la guardia civil".

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que no debe "sorprender" que haya mandos militares "porque no tenemos otra opción, un coronel se lleva 20 años formarlo y no es de un día para otro, y cuántos coroneles y cuántos mandos de ese nivel se van a requerir en la Guardia Nacional muchísimos".

Aseguró que los mandos de esta institución deberán ser altamente especializados, con una trayectoria "intachable" tanto en términos éticos como de respeto a los derechos humanos.

"Una hoja limpia de servicios sea policía federal, sea militar retirado o militar en activo, todos los mandos de la guardia nacional van a tener esa característica", subrayó.