Respeta fiscal renuncia de Torres Charles; evita opinar sobre señalamientos

Sobre la renuncia de Jesús Torres Charles, Gerardo Márquez Guevara, fiscal de Coahuila, dijo que respeta las decisiones personales de cada quien, “especialmente cuando somos funcionarios públicos, puesto que estamos expuestos a cualquier señalamiento, con o sin fundamento, sobre todo en materia de seguridad”.

Reiteró que cuando se trabaja en una institución relacionada con la seguridad, "es un poco complicado", y sobre la determinación del exfuncionario, dijo que "tendría sus razones" para dimitir a su cargo en el área de investigación de aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

Dijo que no puede opinar sobre los señalamientos hechos a Torres Charles, puesto que no hay ninguna sentencia, además de que la Ley no le permite hacerlo y en este tipo de casos, si hubiera una indagatoria, tendría que hacerse una investigación correspondiente.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, prefirió no opinar y sólo se limitó a decir: “yo sólo sé lo que se ha publicado en los medios de comunicación, que entró y salió (del cargo)”.