Lengua maya en riesgo de desaparecer, señalan expertos

El investigador y docente Fidencio Briceño Chel llamó al gobierno estatal y federal a crear verdaderas políticas de estado para preservar la lengua maya, en tanto que el director del Instituto de Desarrollo para los Pueblos Mayas (Indemaya), Eric Villanueva Mukul alertó sobre la pérdida en un 30 por ciento del uso y costumbre en las lenguas maternas en la localidad.

Asimismo el especialista dijo que los tres estados de la península deben marcar acciones concretas legislativas y públicas para fomentar la conservación y revitalización educativa de nuestra lengua materna.

"Quintana Roo y Yucatán han dado pasos para establecer políticas de conservación de nuestra lengua materna, en Campeche, no se avanza", dijo. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Preservación de la Lengua Materna, el investigador pidió una vez más establecer una declaratoria en los tres estados de la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, para encauzar a las nuevas generaciones a mantener y preservar nuestra razón de identidad.

Briceño Chel ofreció cifras de investigaciones realizadas en los últimos 15 años en la zona peninsular, donde el número de niños maya-hablantes se ha reducido dramáticamente. "La lengua maya es la más hablada en México, con cerca de 860 mil personas, es preciso que los gobiernos de los estados respondan a este llamado porque es un derecho de los pueblos originarios", subrayó.

"Los abuelos mayas dicen que un pueblo que no tiene lengua ya no existe. Hemos de luchar para que nuestro idioma no se pierda, porque con estas cifras que tenemos, en dos generaciones el maya estaría en serio riesgo de diluirse", recalcó el docente.

Por su parte, Villanueva Mukul destacó que el 70 por ciento de la población en Yucatán sigue respetando el uso y costumbre de sus lenguas maternas, pero alertó que es necesario establecer mecanismos para fomentar la lengua maya en las escuelas y evitar que se pierda esa lengua y su costumbre natural entre los pueblos étnicos de Yucatán.