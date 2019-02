Denuncian 21 casos de lesa humanidad

El colectivo Familias Unidas informó que con el objetivo de que se castiguen los casos de lesa humanidad que se han cometido en Coahuila, fue presentada una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual consta de 21 casos de víctimas registradas desde el año 2009 hasta la fecha.

EL SIGLO DE TORREÓN

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos presentaron la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH sobre hechos de tortura, desaparición forzada y corrupción que se llevaron a cabo en Coahuila entre 2009 y 2016.

Fue el lunes cuando acudieron a Washington, Estados Unidos a presentar la queja.

"Esta petición la realizan en el contexto en el que Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila y posible perpetrador de violaciones contra los derechos humanos sea extraditado a EUA y no investigado y juzgado en México", señalaron.

De acuerdo a Ariana del Bosque, integrante de Familias Unidas, esta queja es una primera etapa que contiene 21 víctimas registrados en 15 casos registrados en los años 2009, 2011, 2013 y 2014.

"Es una queja por la no investigación de esos procesos y una investigación contra Torres López, que insistimos, tiene participación y la responsabilidad de esas desapariciones de Piedras Negras y Allende y la región", dijo.

Lamentó que, aunque hace tiempo fue abierta la carpeta de investigación de la masacre en el penal de Piedras Negras, ésta no ha sido concluida.

Por otro lado, colectivos de familiares de personas desaparecidos, se mostraron inconformes, tras la designación del exfiscal Jesús Torres Charles como nuevo administrador Central de Investigación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al señalar que aún tiene cuentas pendientes que no ha cumplido en materia de justicia.

Ariana del Bosque de Familias Unidas en Piedras Negras reprochó el nombramiento, al señalar que no ha sido una persona apta para atender las necesidades del estado.

"Sabemos de antemano que tiene cuentas pendientes para Coahuila en el tema de desapariciones en el contexto de la delincuencia organizada, sabemos que se han hecho investigaciones y se han dejado de lado", dijo.

Añadió que la federación tendrá que atender los impedimentos que pudieran existir contra Torres Charles para ser nombrado.

"El Estado y la Federación no pueden estar solapando a personas como éstas para legitimar si posicionamiento, sino al contrario, debe generar un reproche a estas personas que tienen presuntas participaciones en crímenes como ha sucedido en Coahuila", destacó.

Por su parte, María Elena Salazar de Fuundec, calificó como preocupante la designación del exfiscal.

"La verdad sí es preocupante para la sociedad que siga imperando la impunidad ante estos nombramientos de personas. Estamos muy extrañadas, no queremos que siga pasando esto. Esta persona era el fiscal y fue omiso a la tragedia de desapariciones", dijo.

Recordó que fue cuando renunció a su cargo que un familiar fue detenido por problemas de la justicia.

"Es necesario no permitir esas designaciones más cuando hay proceso abiertos. No entiendo cuánta es su desvergüenza. Ahorita el exgobernador Jorge Torres está siendo procesado y en su administración estaba Torres Charles y no deben seguir burlándose de la justicia", dijo.