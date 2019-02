Confía Mancera en las cifras de su administración

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que "no hay delitos desaparecidos", en su gestión.

La procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, como informa EL UNIVERSAL, en su edición de este miércoles, dijo que en el mandato de Mancera "engañaron a la ciudadanía", con información alterada sobre seguridad pública.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, al respecto expresó: "Qué bueno que se inicie la investigación y (al respecto) nosotros estamos tranquilos".

Mancera indicó que "yo confío en mis procuradores, en lo que a mi me informaron", respecto de los hechos referentes a la seguridad pública en la capital del país, en su periodo de gobierno.

Ernestina Godoy dijo que las cifras oficiales de la administración pasada reportaban 84.7 delitos, en promedio cuando en realidad había 170.

"Entiendo que hay un debate técnico de cómo se clasificaba. No hay delitos desaparecidos, porque ahí están las carpetas", dijo el ex jefe de Gobierno.

Desde luego, pidió "que aclare quien tenga que aclarar. Que bueno que se decidieron a lo que nosotros pedimos que iniciaran una investigación, hace meses, porque es un tema que se ha venido reiterando hace meses".

En entrevista, Mancera, quien coordina a la bancada senatorial del PRD, dijo: "Qué bueno que se decidieron y que bueno que lo vayan hacer, para que le den oportunidad, para dar su argumentación, a quienes hoy señalan".

Subrayó: "Confío en mis procuradores (Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido Osornio), hasta que no me acrediten lo contrario. Me daría mucha pena que no fuera así, pero, yo confío en mis procuradores son dos abogados, son profesionales, su equipo de trabajo es profesional".

Comentó que está tranquilo ante estos señalamientos, y argumentó que "la Ciudad de México siempre ha informado y es un foco de atención tan grande que es muy difícil, sobre todo en el asunto de un homicidio, que no se lleve una cifra, que no esté correspondida con varias instancias: La Procuraduría, Seguridad Pública, C-5, medios de comunicación y el servicio forense, a cargo del Instituto de Ciencias Forenses". Tienen conocimiento de cada homicidio sea doloso o sea culposo.