Vinculan a proceso a 'Lord Ferrari' por fraude de mayor a 16.5 mdp

Un tribunal federal ordenó vincular a proceso a Alberto Sentíes Palacios "Lord Ferrari" por defraudación fiscal de más de 16.5 millones de pesos.

Con su decisión, el Quinto Tribunal Unitario revocó el fallo de una juez de control en el Reclusorio Sur que desestimó la acusación emitida por la Procuraduría General de la República en contra del empresario a quien señaló por defraudar al fisco entre los años 2012 y 2013.

La juez consideró que la información bancaria con la que la Procuraduría General de la Republica (PGR) sustentó su acusación había sido obtenida de manera ilegal al no haber existido una orden previa de un juez y, por tanto, procedía invalidar la imputación. Sin embargo, el Tribunal Unitario consideró que este criterio, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es jurisprudencia y su aplicación no es obligatoria.

Aunque ordenó a la juez vincular a proceso y convocar a una audiencia para precisar las medidas cautelares que considere pertinentes, es posible que Sentíes Palacios continúe en libertad.

Sentías Palacios fue conocido como "Lord Ferrari" en marzo de 2016 luego de que sus escoltas golpearon y robaron a un automovilista en Viaducto Tlalpan.