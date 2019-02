Antro usa vida amorosa de EPN para acompañar canción

La ruptura de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera ha causado revuelo en redes sociales sobre todo por los rumores de una supuesta infidelidad del exmandatario con la modelo Tanía Ruiz Eichelmann.

Lo anterior fue "aprovechado" por un antro de Tamaulipas donde se usaron imágenes del supuesto triángulo amoroso para acompañar el tema "Todavía" del grupo "La Factoría".

En videos compartidos en redes sociales se puede observar a los asistentes disfrutar de la canción a la vez que se sorprenden cuando comienzan a aparecer fotografías de la joven modelo en traje de baño seguidas de imágenes de la expareja presidencial y de Peña Nieto solo.

"Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual, otra mujer te roba el sueño ya, no eres mío pero te quiero igual… no vuelvas a mi aunque te quiero", corearon los presentes mientras pasaban las imágenes en una pantalla gigante.

El hecho ocurrió en el antro "Caribe Club" ubicado en Matamoros.