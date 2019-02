Rechaza AMLO querer modificar Ley de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por no hacer ninguna modificación a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la se le otorgue el control total al director de la paraestatal, como lo plantea un proyecto de dictamen de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados que este domingo adelantó EL UNIVERSAL.

"En el Ejecutivo no queremos ninguna modificación en ese sentido, porque no queremos darles pretextos, excusas, a los que han saqueado a Pemex. Si ahora nosotros planteamos algo así, ¿qué van a decir?, van a gritar como pregoneros de que ya se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex. ¿Qué decía la derecha, los conservadores? Que había que terminar con el monopolio de Pemex para quedarse ellos con el monopolio, porque al final eso fue. Es un doble discurso, muy hipócrita. Entonces, no, no, no. No los tocamos ni con el pétalo de una rosa, nada, ninguna modificación, ninguna modificación".

Afirmó que existe la posibilidad de limpiar todo el "cochinero" que dejaron con la reforma energética, "sin necesidad de modificar ninguna ley".

Este domingo El Gran Diario de México adelantó que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para reformar la Ley de Pemex, la cual plantea crear el marco jurídico para otorgar prácticamente todas las facultades y poder a Octavio Romero Oropeza, titular de la petrolera, para fijar el rumbo y destino de la misma.

El proyecto de dictamen de 84 páginas, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, describe que a través de esa línea de mando, tanto el Presidente como el titular de Pemex, podrán dirigir, ejecutar, administrar y operar de manera integral a la empresa en materia de exploración, transformación y refinación.

El dictamen busca delimitar claramente las atribuciones del Consejo de Administración y del director, "porque lo que actualmente observa la ley diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no que opera".