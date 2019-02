Admiten controversias por Ley de Remuneraciones

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

El ministro Alberto Pérez Dayán dio entrada al asunto, pero negó la suspensión provisional solicitada por la CNDH, que también impugnó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

A diferencia de la CNDH el Instituto Nacional de Evaluación Educativa no solicitó suspender la aplicación de la ley ni impugnó el PEF 2019.

La Ley no sólo indica que los servidores públicos no pueden ganar más que el titular del Ejecutivo, sino que establece sanciones a quienes no denuncien a los burócratas que se encuentren en esta situación.

La semana pasada, la Corte negó revocar la suspensión que el ministro Pérez Dayán concedió en diciembre del año pasado al admitir las acciones de inconstitucionalidad en contra de la norma.