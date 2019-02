Ante la falta de dinero y el riesgo de un inminente colapso financiero del fondo de pensiones de la burocracia del estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZac) pondrá a la venta 12 terrenos y 25 negocios.

En total, la institución contaba con 16 predios; cuatro de ellos salieron a subasta desde 2017 y se obtuvieron recursos el año pasado por alrededor de 90 millones de pesos, los cuales fueron destinados al fondo de ahorro con el propósito de que se pudieran reactivar este 2019 los préstamos a los trabajadores, que se habían suspendido desde noviembre pasado.

Ahora se busca en una primera etapa agilizar la venta de un predio con valor de 500 millones de pesos, el cual, por ahora, no cuenta con el aval de la Legislatura local y, de concretarse la operación, daría soporte al fondo de pensiones hasta 2022.

Además, el instituto cuenta con otros 11 terrenos que ya tienen la autorización del Congreso del estado para ser enajenados por medio de subastas públicas y cuyos recursos serán destinados al fondo de ahorro.

En una segunda acción, el ISSSTEZac plantea la comercialización de la reserva de negocios valuada en mil 475 millones de pesos con lo que, según las proyecciones gubernamentales, la viabilidad estaría asegurada hasta 2030. Entre estos establecimientos figuran tres hoteles, farmacias, mueblerías, tiendas, y servicios funerarios.

Entre este paquete de comercios que busca enajenar el instituto está el hotel Mesón de Jobito, ubicado en pleno centro de la capital zacatecana, con 52 habitaciones y catalogado como de cinco estrellas, además del hotel El Parador (anteriormente Aristos), cerca de la zona periférica, calificado como un lugar de 3.5 estrellas, con 96 habitaciones.

Francisco Javier Martínez Muñoz, director general del ISSSTEZac, reconoció que la falta de recursos en el fondo de pensiones prácticamente inició desde hace 33 años que nació este organismo estatal aunado a la mala administración de los recursos y las obesas nóminas que en cada sexenio se autorizaban.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario relató que en los primeros años del instituto reconoció las pensiones de 174 trabajadores que en ese entonces no tenían ninguna antigüedad y apenas iniciaban a cotizar.

"Este problema no es nuevo [falta de recursos para pensiones], durante muchos gobiernos este organismo fue operado, no como una caja chica, sino una caja grande, pero desconozco por qué las anteriores administraciones no actuaron para resolver de fondo, ahora simplemente, la realidad nos alcanzó", afirmó.

Martínez Muñoz explicó que en los últimos ocho años las pensiones aumentaron 571%, pues actualmente suman 3 mil 558 beneficiarios que representan un gasto mensual para el instituto de 65 millones de pesos.

De acuerdo con el ISSSTEZac, en 2010 la institución erogaba en pensiones 144.17 millones de pesos; para 2014, la cifra prácticamente se triplicó a 435.06 millones de pesos, y en 2018 se disparó a 925.03 millones de pesos.

El funcionario estatal abundó que sumado al aumento exponencial de pensionados y jubilados, otro problema se concentró en el uso de las aportaciones de los trabajadores del estado y de siete municipios que se utilizaron para la compra de negocios que no eran superavitarios, pues se estima que en los últimos dos años sólo 30% de esas adquisiciones son redituables.

"Los hoteles Mesón de Jobito y El Parador se adquirieron en el sexenio de Ricardo Monreal (1998-2004), pero nunca generaron ganancias, al contrario, cada año generaban pérdidas y déficit, esto le hizo un boquete al fondo de pensiones", indicó el director del ISSSTEZac.

Francisco Javier Martínez afirmó que otra causa que ha impactado a la descapitalización del fondo de pensiones es la falta de aportaciones en tiempo y forma, las cuales están cubiertas el 22% de cuotas patronales y 11% de los trabajadores.

Exhibió que entre los deudores figuran los ayuntamientos de Juchipila, Apozol y Juan Aldama, aunque el caso más drástico lo registró el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), el cual ha incumplido desde 2011 con las aportaciones y actualmente arrastra un adeudo de 503 millones de pesos hasta diciembre de 2018.

Debido a este pasivo, la Junta Directiva del ISSSTEZac le restringió el derecho a voto al líder sindical del Colegio de Bachilleres. Además, ante el reclamo de los otros consejeros, el instituto logró un acuerdo para que Bachilleres entregue un terreno con una superficie de 8.2 hectáreas, que tiene buena ubicación comercial y cubriría el adeudo total del Cobaez.

Al ISSSTEZac le urge vender este terreno para evitar el colapso inmediato del pago de pensiones, ya que a principios de enero se quedaron sin recursos y solicitaron al gobierno del estado un préstamo por 60 millones de pesos que serán pagados con los recursos obtenidos de las subastas de los 11 terrenos que ya tienen el permiso del Congreso estatal para su enajenación.