Rechaza López Obrador que CIT de 'Napo' esté al servicio de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que busca crear el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, sea una central sindical al servicio de su gobierno.

"Ya no hay sindicatos del gobierno, no hay corporativismo, no hay sectores", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador reiteró que en su administración habrá libertad sindical total y no se impedirá la libre asociación de trabajadores.

Señaló también que no hay organizaciones empresariales que eran sectores a los partidos de donde salían sus candidatos.