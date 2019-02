Recursos a estancias se cancelaron porque éstos no llegaban: AMLO

El presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que canceló los recursos a las estancias infantiles porque éstos no llegaban o los recibían con los llamados "moches".

"Tenemos pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que se apoyara y el dinero o no llegaba o llegaba con 'moche', como se dice coloquialmente. Se quedaba en el camino, tenemos muchas pruebas de eso. Vamos a presentarlas y que conste que nosotros hemos actuado con prudencia... porque vamos a dar a conocer todo lo que se entregaba y no llegaba a los beneficiarios", aseveró.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los usuarios de las estancias recibirán de manera directa más recursos que los que antes recibían. "También les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora, se los adelanto. No van a dejar de recibir el apoyo los padres, van a tener su apoyo y va a ser más de lo que recibían anteriormente".

Este miércoles, El Universal dio a conocer en su versión impresa que el recorte a las estancias infantiles afectará a más de 327 mil niños que acuden a más de 9 mil estancias. Además de que según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que el 94% de los usuarios están satisfechos con el programa porque pueden trabajar y tener acceso a actitudes que ayudan al desarrollo de los menores.

López Obrador reiteró que serán los padres quienes van a decidir libremente, si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles. "Hay que tomar en consideración otro elemento. Se crearon estas estancias infantiles que son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo, de subrogar servicios como lo hicieron con las guarderías, y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió en la Guardería ABC y no queremos eso".

Señaló que algunas de ellas son un riesgo porque carecen de medidas de seguridad para los menores.