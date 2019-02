Si subdirectora de Conacyt es modista, hasta hoy estará en cargo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que si es cierto que una diseñadora de modas está ocupando el puesto de subdirectora de organismo del Conacyt, "hasta hoy estuvo de funcionaria".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario habló sobre el caso que trascendió ayer sobre el nombramiento de Edith Arrieta Meza, quien cursó la licenciatura en diseño de modas en la Universidad Jannette Klein y ahora es la nueva subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Ayer salió una información que una modista va a estar en el Conacyt y me informan que no es así... la directora de Conacyt es Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles: tengan para que aprendan”.

"La directora del Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla Roces), va a actuar porque estas cosas no se pueden permitir: ya no hay modistas, modistos, maquillistas. La información que tengo es que eso no es del todo cierto, y si fuese así hasta hoy estuvo de funcionaria”, aseveró.

Este martes se informó acerca de la designación de Arrieta Meza, cuya única experiencia laboral es como "Jefa de Unidad Departamental B", de 2015 a 2018, en la delegación Tlalpan durante la administración de la hoy jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de acuerdo con su declaración pública que registró en la plataforma DeclaraNet

Como máximo grado de estudios, tiene una constancia de su licenciatura; no hay registro de ésta en la base de datos de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).