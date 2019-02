Escala rechazo a termoeléctrica en Morelos

Grupos civiles, investigadores de la UAEM y Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata, ratificaron su rechazo a la puesta en operación de la Planta Termoeléctrica de Morelos y consideran que la consulta ciudadana que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver el conflicto social está "amañada" porque, dicen, no cuenta con la participación de instituciones electorales, personal capacitado, boletas foliadas y una organización formal.

"Las consultas las gana el que las hace. No es una consulta oficial porque no participa el órgano electoral. Ellos tienen 'amañada' esa consulta. No vamos a permitir el uso del agua del río Cuautla para las termoeléctricas, porque son dos", expresó Zapata.

El jueves por la madrugada una comisión de ejidatarios entregó en Palacio Nacional el Informe sobre el impacto negativo de la termoeléctrica en Huexca y la región oriente de Morelos, y el viernes el tema fue retomado por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, pero nada dijo del informe y de los argumentos que esgrimen ejidatarios de la región e investigadores para oponerse a la planta termoeléctrica.

"Todo está amañado, por eso no dijeron nada del informe en la conferencia de prensa. Nos queda claro que ellos quieren que ese proyecto salga a flote y nosotros no, porque nos van a secar nuestros ríos y aguas", declaró Zapata.

El presidente López Obrador anunció una consulta pública los días 23 y 24 de febrero en 24 municipios de Tlaxcala y Puebla, así como 33 municipios de Morelos, para preguntar si se pone en operación o no la planta termoeléctrica. También dijo que vendría el domingo a Cuautla, donde se encuentra la termoeléctrica, para presentar la propuesta.