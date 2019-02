Matan a locutor y periodista en Tabasco

"Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengan un gran día a menos que tengan otros planes", reza el poema de Mario Benedetti que el periodista, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, envío a sus amigos a través de un mensaje minutos antes de ser asesinado.

"Chuchín", como se le conocía al conductor del programa de noticias "Nuestra Región Hoy", que se transmite en la estación de radio Oye 99.9 desde hace 19 años, acudió el sábado al restaurante del Hotel Ramos a tomar el café con el exalcalde de Emiliano Zapata, Armín Marín Sauri, y el dirigente municipal de Morena, Carlos Enrique Campos, y fue en ese momento cuando un hombre entró y le disparó en ocho ocasiones y luego huyó en un auto color rojo.

El periodista tabasqueño fue trasladado al hospital del municipio, pero minutos después perdió la vida; no alcanzó a festejar sus 57 años que en pocos días cumpliría.

El Grupo Cantón, al que pertenece la radio Oye 99.9, donde se transmite el noticiero de "Chuchín" Ramos de lunes a viernes de 7:00 A 9:00 horas y de 12:00 a 14:00 horas, exigió a las autoridades castigo a los responsables.

A través de las redes sociales se emitió el mensaje: "@grupocanton lamenta el sensible fallecimiento de nuestro colaborador Jesús Ramos Rodríguez y exige el esclarecimiento de los hechos a las autoridades competentes... #TabascoMerecePaz".

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, lamentó la ejecución del periodista y convocó al Congreso del estado a trabajar en una ley para proteger a este gremio.

"Es lamentable la pérdida de toda vida humana; era un comunicador de prestigio", apuntó el mandatario estatal, entrevistado en el marco de la conmemoración del 106 Aniversario de la Marcha de la Lealtad.

Informó que personal de la Fiscalía estatal trabaja en las investigaciones, las cuales son encabezadas por el vicefiscal de Alto Impacto, Víctor Manuel Ávila. "Estamos trabajando en colaboración con Seguridad Pública municipal y estatal", señaló.

López Hernández pidió a los legisladores locales trabajar en la creación de la Ley de Protección a los Periodistas, de la cual existen cerca de tres propuestas en el archivo que han sido presentadas en los últimos años. "Sí hay iniciativas y exhorto a los diputados a que realicen su labor y que sean ellos quienes en términos de ley nos indiquen la ruta a seguir", refirió.

"Chuchín" Ramos era un periodista con una trayectoria de más de 25 años, era muy querido en su municipio natal, Emiliano Zapata, desde donde todas las mañanas daba los buenos días en su programa "Nuestra Región Hoy", el cual era transmitido en toda la región de la zona de los Ríos y llegaba la señal hasta Palenque, Chiapas.

Acostumbraba mandar mensajes de buenos días a través de WhatsApp a sus amigos. El sábado no fue la excepción y en su último saludo escogió el video de un poema de Mario Benedetti que se llama: "Que tengas un buen día".

"Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido.... Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengan un gran día a menos que tengan otros planes…", así se despidió "Chuchín" Ramos de sus amigos.